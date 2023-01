Ηράκλειο

Revenge porn: Έστειλε προσωπικές στιγμές στους συγγενείς της

Στη Δικαιοσύνη απευθύνθηκε η νεαρή κοπέλα, που έπεσε θύμα revenge porn.

Στα …μανταλάκια του διαδικτύου είδε μία 25χρονη από το Ηράκλειο Κρήτης να αναρτώνται προσωπικές στιγμές με τον πρώην σύντροφο της,, η οποία τελικά αναγκάστηκε να καταφύγει στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ζητώντας να διεξαχθεί έρευνα και να σταματήσει αυτός ο δημόσιος διασυρμός της.

Το ζευγάρι είχε χωρίσει τον Νοέμβριο του 2018 και στις15 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους εστάλησαν κάποιες φωτογραφίες ερωτικού περιεχομένου στα κινητά συγγενικών προσώπων της κοπέλας, όπως για παράδειγμα στη μητέρα της, ενώ στις 25 Ιανουαρίου του 2019, επικοινώνησε μαζί της μία ξαδέρφη της, η οποία την ενημέρωσε ότι είχε αναρτηθεί σε διαδικτυακό τοίχο στιγμιότυπο από βίντεο ερωτικού περιεχομένου με «πρωταγωνίστρια» εκείνη. Για την υπόθεση παραπέμφθηκε τελικά στο εδώλιο ο πρώην σύντροφος της, ο οποίος επίσης σήμερα είναι 25 ετών.

Ο νεαρός, σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, αρνείται ότι διακίνησε εκείνος το επίμαχο υλικό, ενώ υποστήριξε στο δικαστήριο ότι η καταγραφή των ερωτικών σκηνών έγινε με την συναίνεση της κοπέλας.

Στην κατάθεση της η 25χρονη, η οποία ήταν συναισθηματικά φορτισμένη, υποστήριξε ότι σε καμία περίπτωση δε γνώριζε τα περί καταγραφής, ενώ φέρεται να είπε ότι μετά τον χωρισμό, ο πρώην σύντροφος της την κάλεσε να τον βοηθήσει σε μία ποινική υπόθεση στην οποία είχαν εμπλακεί, εκείνη ωστόσο αρνήθηκε καθώς δεν ήθελε περαιτέρω μπλεξίματα.

Το αμέσως επόμενο διάστημα άρχισαν τα περίεργα μηνύματα μέσω ψεύτικων προφίλ σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τελικά, το Τριμελες Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου έκρινε ένοχο για δύο κατηγορίες τον 25χρονο, του επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης ενός έτους καθώς του αναγνώρισε το ελαφρυντικό της μετεφηβικής ηλικίας. Ο ίδιος άσκησε έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης, ελπίζοντας ότι στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο θα απαλλαχθεί.

