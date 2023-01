Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Κακοποίηση άνδρα με αναπηρία σε δομή φροντίδας ΑΜΕΑ

Σε συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικοί, ενώ ο 49χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Η καταγγελία για βασανιστήρια.



Βασανιστήρια βίωνε ένας 49χρονος με αναπηρία σε μονάδα φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία στον Τρίλοφο Θεσσαλονίκης. Για την υπόθεση συνελήφθησαν τα ξημερώματα του Σαββάτου δύο άτομα, ενώ ερευνάται η αδειοδότηση του ιδρύματος.



Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, ο παθών στον οποίο ασκήθηκε σωματική βία μεταφέρθηκε τραυματισμένος με μονάδα του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον νοσοκομείο.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:



Στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας για περίπτωση έκθεσης και σωματικής βλάβης ατόμου με ειδικές ανάγκες νοσηλείας, αστυνομικοί του Τμήματος Ασφάλειας Θέρμης εντόπισαν και συνέλαβαν ξημερώματα σήμερα (21-01-2023), δύο άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Πρόκειται για ημεδαπούς άντρες 56 και 44 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

Σύμφωνα με την καταγγελία, κατά τη διάρκεια παραμονής του παθόντα σε χώρο που φέρεται να λειτουργούσε ως μονάδα φροντίδας για άτομα με αναπηρία στην περιοχή του Τριλόφου, του οποίου η αδειοδότηση ερευνάται, αυτός στερούταν υπηρεσίες ατομικής καθαριότητας και υγιεινής, αλλά και καθαριότητας του χώρου. Παράλληλα δεν του χορηγούταν επαρκής σίτιση με συνέπεια την κακή υγειονομική του κατάσταση.

Υπεύθυνος του χώρου εμφανιζόταν ο προαναφερόμενος 56χρονος άντρας, ενώ η φροντίδα του παθόντα είχε ανατεθεί στον 44χρονο, που στερούνταν τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, ο οποίος φέρεται να του ασκούσε σωματική βία, ακινητοποιώντας τον συχνά στο κρεβάτι του με ιμάντες.

Ο παθών μεταφέρθηκε με σταθμό ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης, όπου και νοσηλεύεται.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα και οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη.

