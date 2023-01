Αχαΐα

Η Πάτρα σε ρυθμούς καρναβαλιού (εικόνες)

Σε ρυθμούς καρναβαλιού κινείται η Πάτρα με την τελετή έναρξης και την παράδοση του καρναβαλικού λαβάρου στο δήμαρχο Πατρέων.



Σε ρυθμούς καρναβαλιού μπαίνει από σήμερα η Πάτρα με την τελετή έναρξης της μεγάλης πολιτιστικής γιορτής της πόλης, στέλνοντας ταυτόχρονα μηνύματα αισιοδοξίας, ζωντάνιας και χαράς.

Μεγάλοι πρωταγωνιστές είναι και φέτος οι χιλιάδες νέοι και νέες της Πάτρας, μέλη των πληρωμάτων του «Κρυμμένου Θησαυρού», οι οποίοι με την φαντασία τους, την ευρηματικότητά τους και την καλλιτεχνική τους διάθεση, καταφέρνουν κάθε χρόνο να αναδεικνύουν τον κορυφαίο πολιτιστικό θεσμό της πόλης.

Η συνεχής βροχή δεν πτόησε τους καρναβαλιστές και οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν σήμερα το μεσημέρι με την παράδοση του καρναβαλικού λαβάρου στο δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη από καρναβαλιστές, την Πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ της κοινωφελούς επιχείρησης του δήμου «Καρναβάλι Πάτρας», της γνωμοδοτικής επιτροπής και της τελάλισσας του Πατρινού Καρναβαλιού.

Η τελετή της παράδοσης του λαβάρου έγινε στο δημαρχείο, υπό τους αποκριάτικους ρυθμούς της δημοτικής μουσικής και υπό την «καρναβαλική βροχή», αποτέλεσμα του σοκολατοπόλεμου, που προκάλεσαν οι σύλλογοι των σοκολατοριχτών «Σοκολατορίχτες», «Σοκολατομαχίες», «Σοκολατοδρομίες», «Σοκολατομανίες» και «Σοκολατοπαίχτες».

Το λάβαρο του Πατρινού Καρναβαλιού 2023 θα παραμείνει αναρτημένο στο Δημαρχείο μέχρι το τέλος των εκδηλώσεων στις 26 Φεβρουαρίου, σηματοδοτώντας τη μεγάλη γιορτή της καρναβαλικής πρωτεύουσας.

Στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η Τελετή Έναρξης, όπου ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης θα κηρύξει την επίσημη έναρξη του Πατρινού Καρναβαλιού 2023.

Η εφετινή Τελετή Έναρξης είναι αφιερωμένη στην αναγέννηση που όλοι έχουμε ανάγκη ως μήνυμα της μεγάλης αυτής γιορτής.

Το πρώτο μέρος και βασικό δρώμενο της τελετής έναρξης αποτελεί ιδέα και υλοποίηση του διακεκριμένου, διεθνούς, χορογράφου Σπύρου Κουβαρά, ιδρυτή της ελληνογαλλικής ομάδας σύγχρονου χορού, Synthesis 748 Dance Co.

Παρουσιαστές της τελετής έναρξης θα είναι ο Μάριος Ζαφειρόπουλος και η τελάλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού 2023 Μαρία Αγουρίδη.

