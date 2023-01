Καρδίτσα

Σοφάδες: Ανήλικοι έβαλαν φωτιά και προκάλεσαν ζημιές σε σχολείο (εικόνες)

Συνελήφθη και ο πατέρας του ενός ανήλικου.



Συνελήφθησαν, το βράδυ της Παρασκευής (20.01.2023) στους Σοφάδες Καρδίτσας τέσσερις ανήλικοι, για καταστροφές στο 2ο Δημοτικό.

Σύμφωνα πληροφορίες, το απόγευμα της Πέμπτης, ανήλικοι στους Σοφάδες Καρδίτσας έβαλαν φωτιά σε αίθουσα του 2ου Δημοτικού Σχολείου Σοφάδων, με αποτέλεσμα την πρόκληση φθορών σε εσωτερικές επιφάνειες, ενώ κατά την αποχώρησή τους έβγαλαν την ελληνική σημαία.

Επιπλέον το διάστημα 19-20.01.2023 έκαναν ζημιές στην αυλή σχολείου καταστρέφοντας δύο φιλέ βόλεϊ ενώ και στο πρόσφατο παρελθόν προκάλεσαν παρόμοια φθορά, καταστρέφοντας φιλέ και αφαιρώντας την ελληνική σημαία.

Η σημαία από το 2ο Δημοτικό Σχολείο σχολείο βρέθηκε και αποδόθηκε στον διευθυντή του.

Επίσης συνελήφθη ο πατέρας του ενός ανήλικου, στα όρια του αυτοφώρου, για το αδίκημα της παραμέλησης της εποπτείας ανηλίκου, ενώ στην ίδια δικογραφία, για το ίδιο αδίκημα, περιλαμβάνονται και οι υπόλοιποι γονείς των προαναφερόμενων ανήλικων.

