Διαρρήκτης πιάστηκε... πάνω στην μηχανή που έκλεψε (εικόνες)

Εβδομάδες μετά από τις διαδοχικές διαρρήξεις σε γειτονικά σπίτια, εντοπίστηκε ο ένας δράστης, ενώ "απολάμαβανε" τα κλοπιμαία.

Εξιχνιάστηκαν από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηγουμενίτσας δύο κλοπές από σπίτια σε περιοχή στη Θεσπρωτία, που έγιναν κατά το χρονικό διάστημα από 22 έως 24 Δεκεμβρίου 2022 και σχηματίστηκε σχετική δικογραφία σε βάρος δύο Ελλήνων.

Ειδικότερα, προηγήθηκαν καταγγελίες ότι άγνωστοι είχαν μπει διαδοχικά στα σπίτια, από όπου αφαίρεσαν κλειδιά, καθώς και μοτοσυκλέτα και δύο τηλεοράσεις, αντίστοιχα.

Στις 18 Ιανουαρίου 2023 το μεσημέρι, αστυνομικοί εντόπισαν την κλεμμένη μοτοσικλέτα στην ευρύτερη περιοχή από όπου είχε αφαιρεθεί και αφού την έθεσαν υπό διακριτική παρακολούθηση, ακινητοποίησαν έναν από τους κατηγορούμενους, που την προσέγγισε για να την παραλάβει.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης ταυτοποιήθηκε και ο συνεργός του και από κοινού παρέδωσαν τις κλεμμένες τηλεοράσεις, οι οποίες, μαζί με τη μοτοσυκλέτα, αποδόθηκαν στον ιδιοκτήτη τους.

