Κορινθία

Τροχαίο: 22χρονος σκοτώθηκε στη γιορτή του

Βαρύ πένθος για τον νεαρό που έχασε τη ζωή του επιστρέφοντας από τη γιορτή του.

Τη ζωή του σε τροχαίο έχασε νεαρός κάτοικος στα Πίσια Λουτρακίου.

Ο 22χρονος Αντώνης Γκίκας, ανιψιός του πρώην πρόεδρου της τοπικής κοινότητας Πισίων Γιάννη Γκίκα.

Ο 22χρονος Αντώνης, ανήμερα της γιορτής του, βγήκε να διασκεδάσει με τους φίλους του. Ξημερώματα κι ενώ επέστρεφε σπίτι του με τη μοτοσικλέτα του, ΙΧ παραβίασε το Stop, παρέσυρε τη μηχανή με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του 22χρονου

Ο δεύτερος αναβάτης της μηχανής, φίλος του, τραυματίσθηκε σοβαρά και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο των Αθηνών.

Ο άτυχος Αντώνης είχε τρεις μεγάλες αγάπες. Τους γονείς του, αφού ήταν μοναχοπαίδι, τις μηχανές και τον Παναθηναϊκό…

Η κηδεία θα γίνει τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023, στις 3.30 το μεσημέρι, στο Γ’ Κοιμητήριο Αθηνών.

Πηγή: loutrakiblog.gr

