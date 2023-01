Ξάνθη

Κακοκαιρία – Ξάνθη: Ποτάμια οι δρόμοι από τη βροχή (εικόνες)

Βροχή και χαλάζι έπληξαν την πόλη και την ευρύτερη περιφέρεια της Ξάνθης το Σάββατο, προκαλώντας προβλήματα στις μετακινήσεις.

Η απότομη βροχή που ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου στην Ξάνθη, μετέτρεψε τους δρόμους σε ποτάμια, προκαλώντας προβλήματα σε οδηγούς και εργαζόμενους διανομείς.

Η ισχυρή βροχόπτωση συνδυάστηκε μάλιστα και με χαλάζι σε αρκετές περιοχές, ενώ τα καιρικά φαινόμενα δεν περιορίστηκαν μόνο μέσα στην πόλη αλλά στο σύνολο σχεδόν της ΠΕ Ξάνθης.

Οδηγοί που αντιμετώπισαν μεγάλες δυσκολίες στην προσπάθεια τους να μετακινηθούν μέσα στην πόλη «βομβάρδισαν» τα social media με βίντεο στα οποία φαίνονταν τα φουσκωμένα φρεάτια που υπερχείλιζαν και οι μεγάλες ποσότητες νερού που συγκεντρώνονταν στο οδόστρωμα.

Ανάλογο ήταν το σκηνικό και στην πρωινή βροχόπτωση στην Ξάνθη, αφού η βροχή ξέσπασε την ώρα του παζαριού, με αποτέλεσμα μικροπωλητές και πελάτες να «πελαγώσουν» στα νερά.

Πηγή: xanthinea.gr

