Φοιτήτριες δέχθηκαν επίθεση πισώπλατα, ενώ βάδιζαν στον δρόμο

Φόβος και τρόμος για τις φοιτήτριες έγινε ένας άνδρας, ο οποίος τις χτύπησε πισώπλατα, ενώ περπατούσαν στον δρόμο την νύχτα. Έντρομα τα κορίτσια προσπάθησαν να προστατευθούν. Τι είπε ο άνδρας στους αστυνομικούς. Τι βρέθηκε επάνω του..

Με κοντάρι μπατανόβουρτσας, κινούμενος με ποδήλατο, έκανε βόλτες στο κέντρο του Βόλου την Παρασκευή τα ξημερώματα, ψάχνοντας να εντοπίσει κάποιο από τα θύματά του και να επιτεθεί.

Ηταν περίπου δύο ώρες μετά τα μεσάνυχτα, όταν ο 52χρονος, ο οποίος κοιτούσε δεξιά και αριστερά με άγριες διαθέσεις, είδε δύο φοιτήτριες να βαδίζουν παρέα και κινήθηκε εναντίον τους, χτυπώντας τις. Επιτέθηκε με το κοντάρι στις 22χρονες,την ώρα που εκείνες επέστρεφαν στο σπίτι τους.

Η επίθεση έγινε στη συμβολή των οδών Ιωλκού με Ερμού και χτύπησε τα κορίτσια πισώπλατα, στα πλευρά. Στο δικαστήριο δήλωσαν σοκαρισμένες και η μια εκ των δύο ανέφερε πως τον συνάντησε και το πρωί της ίδιας ημέρας.

Προέκυψε επιπλέον ότι την Πέμπτη το πρωί, στην οδό Ανθ. Γαζή, στον Βόλο, απείλησε και μια 36χρονη γυναίκα που περπατούσε με τα δύο της παιδιά. Η 36χρονη μητέρα δύο παιδιών κατέθεσε ότι ενώ περπατούσε στην οδό Ανθ. Γαζή, στο ύψος της Φιλελλήνων, ο 52χρονος πέρασε με ποδήλατο φώναζε και όταν γύρισε να τον κοιτάξει της είπε «θα σε ξεμαλλιάσω» και την έβρισε. Η γυναίκα είπε ότι τρόμαξε και φοβήθηκε μήπως κάνει κακό στα παιδιά της, ενώ φρόντισε να φύγει γρήγορα από την περιοχή.

Ο 52χρονος που έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές για παρόμοιες επιθέσεις, δήλωσε αλκοολικός. Στο δικαστήριο χθες του επιβλήθηκε ποινή 22 μηνών και πρόστιμο, αλλά τελικά αφέθηκε ελεύθερος.

Οταν συνελήφθη βρέθηκαν πάνω του τρία μαχαίρια και ένα πτυσσόμενο κοντάρι βαφής. Το ένα μαχαίρι ήταν στρατιωτικού τύπου με λάμα 7 εκ., το δεύτερο 4 εκ. και το άλλο 3 εκ. (σουγιάδες).

Ο κατηγορούμενος κατέθεσε υποβασταζόμενος από αστυνομικούς, δηλώνοντας πως την προηγούμενη ημέρα του είχαν επιτεθεί τρία άτομα, γι’ αυτό κυκλοφορούσε με το κοντάρι, αλλά δεν θέλησε να καταθέσει καταγγελία στην αστυνομία. Απέδωσε τις πράξεις του στο μεθύσι.

