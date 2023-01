Δωδεκανήσα

Ρόδος: Η αγνοούμενη μητέρα ήταν “αφυδατωμένη και ξυπόλητη”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για την κατάσταση στην οποία βρέθηκε η 44χρονη. Πως την εντόπισαν οι διασώστες.

Σε κακή κατάσταση βρήκαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ την 44χρονη μητέρα από τη Ρόδο, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από τη Δευτέρα. Η γυναίκα βρέθηκε από περιπατητή, στον οποίο φώναξε η ίδια, ουσιαστικά καλώντας τον να ενημερώσει τις Αρχές.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο dimokratiki.gr η γυναίκα ήταν ξυπόλητη, ταλαιπωρημένη και στα χείλη της είχε άσπρη ουσία που παραπέμπει σε αφυδάτωση. Ο περιπατητής ενημέρωσε αρχικά τηλεφωνικά ένα φίλο του στον Αρχάγγελο Ρόδου και εκείνος την Αστυνομία.

Ακολούθως έστειλε φωτογραφία από το κινητό του, έγινε ταυτοποίηση και στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ που την παρέλαβε και την μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου για να υποβληθεί σε εξετάσεις και πιθανότατα να εκτιμηθεί και ψυχιατρικώς η κατάσταση της.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Όπως προέκυψε από τις έρευνες, στις 16:00 της Δευτέρας -ημέρα κατά την οποία χάθηκαν τα ίχνη της 44χρονης, από κάμερα ασφαλείας προκύπτει ότι η αγνοούμενη οδηγώντας το όχημά της, βγαίνει από τη δημοτική κοινότητα Μαλώνας μέσα από παραδρόμους με κατεύθυνση προς τη δημοτική κοινότητα Μασάρων.

Ενώ περνάει από γεφυράκι στην έξοδο του χωριού, φέρεται να αλλάζει κατεύθυνση κι αυτό είναι το τελευταίο στίγμα που έχουν οι αρχές στη διάθεσή τους από την 44χρονη, όπως προκύπτει από τις κάμερες ασφαλείας.

Η η 44χρονη εισήλθε περί ώραν 01.20 στο ησυχαστήριο του Αγίου Παϊσίου στον Αρχάγγελο και αναχώρησε από το σημείο μια ώρα μετά.

Προέκυψε εξάλλου από καταθέσεις ότι η 44χρονη συνομιλούσε μετά την αναχώρησή της από το σημείο στο κινητό της τηλέφωνο και ότι το στίγμα του χάθηκε αργότερα.

Ένας βοσκός κατέθεσε ότι την περασμένη Δευτέρα -ημέρα κατά την οποία χάθηκαν τα ίχνη της – περίπου στις 15:30 στην περιοχή «Λιβάδια», μεταξύ Αρχαγγέλου και Μαλώνας, η αγνοούμενη μητέρα του ζήτησε πληροφορίες για τη διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσει για να φτάσει στο μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου που βρίσκεται στην περιοχή.

Στη συνέχεια η 44χρονη φαίνεται πως κατευθύνθηκε με το αυτοκίνητό της σε άλλο μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου που βρίσκεται στην περιοχή «Νιόγλια» όπου εντοπίστηκε και το αυτοκίνητό της, χωρίς όμως κανένα ίχνος της ίδιας.

Το πρωί της Δευτέρας είχε αναχωρήσει από την οικία της επί της οδού Δ. Αναστασιάδη με το υπ’ αρίθμ. ΡΟΡ 9414 αυτοκίνητο ιδιοκτησίας της μάρκας Toyota Yaris, χρώματος γκρι, με κατεύθυνση το 1ο Δημοτικό Σχολείο Ρόδου στ’ Ασγούρου, όπου άφησε το παιδί της.

Το πρωί της Τρίτης το αυτοκίνητό της βρέθηκε από κάτοικο της Μαλώνας ντελαπαρισμένο σε αγροτικό δρόμο στην περιοχή «Νιόγλια» που οδηγεί στο μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου.