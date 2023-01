Φλώρινα

Φλώρινα: Τον έπιασαν με ναρκωτικά και σφαίρες για πολεμικό όπλο

Τι βρήκαν οι αστυνομικοί σε έλεγχο σε κατάστημα που διατηρούσε στην περιοχή.



Για κατοχή ναρκωτικών ουσιών και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, συνελήφθη σε περιοχή της Φλώρινας από αστυνομικούς του τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Κάτω Κλεινών Φλώρινας, ένας 52χρονος.

Σε έλεγχο που του πραγματοποιήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν 16,8 γραμμάρια μεικτού βάρους ακατέργαστης κάνναβης και 6,8 γραμμάρια μεικτού βάρους ακατέργαστης κάνναβης αναμεμειγμένη με καπνό.

Σε έρευνα που ακολούθησε σε κατάστημα που διατηρούσε σε περιοχή της Φλώρινας, εντοπίστηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν 529,3 γραμμάρια μεικτού βάρους ακατέργαστης κάνναβης, αποξηραμένα φύλλα κάνναβης μεικτού βάρους 48,3 γραμμαρίων και είκοσι φυσίγγια πολεμικού τυφεκίου.

Προανάκριση για την υπόθεση διενήργησε το τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Κάτω Κλεινών Φλώρινας, ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Φλώρινας.

