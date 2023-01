Χανιά

Χανιά: στο νοσοκομείο ανήλικη λόγω αλκοόλ

Άδοξο τέλος είχε η έξοδος μαθήτριας το βράδυ του Σαββάτου, αφού κατέληξε στο νοσοκομείο.

Αγωνια για τους γονείς 13χρονης στα Χανιά, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της πόλης. Η μικρή έχασε τις αισθήσεις της, από το αλκοόλ που κατανάλωσε.

Η 13χρονη βγήκε με την παρέα της, στα Χανιά και όπως φαίνεται κατανάλωσε υπερβολική ποσότητα αλκοόλ. Κάποια στιγμή η μαθήτρια της Α’ Γυμνασίου κατέρρευσε και στο σημείο επικράτησε πανδαιμόνιο. Φίλοι της ειδοποίησαν ασθενοφόρο και τους γονείς της.

Η μαθήτρια μεταφέρθηκε αρχικά σε Κέντρο Υγείας και στη συνέχεια εσπευσμένα στο νοσοκομείο της πόλης, για παροχή πρώτων βοηθειών. Ευτυχώς, η κατάσταση της υγείας της, έχει ομαλοποιηθεί.

