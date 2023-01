Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: νεκρός ο άνδρας που βρέθηκε στη θάλασσα

Τραγική κατάληξη είχε η βόλτα που έκαναν δύο άνδρες στους Νέους Επιβάτες.

Κλήση για εντοπισμό δύο ανδρών στη θαλάσσια περιοχή των Νέων Επιβατών δέχτηκε το μεσημέρι το Λιμενικό Σώμα Θεσσαλονίκης.

Οι δύο άνδρες, τουρίστες πιθανότατα, είναι άγνωστο το πώς βρέθηκαν σε κίνδυνο.

Η κινητοποίηση ήταν μεγάλη καθώς στο σημείο έσπευσαν δύο ασθενοφόρα και μία κινητή μονάδα.

Ο ένας άνδρας, με καταγωγή από την Πολωνία πέθανε, παρά την υπεράνθρωπη προσπάθεια που έκαναν οι διασώστες του ΕΚΑΒ προκειμένου να τον κρατήσουν στη ζωή.

Ο δεύτερος διασώστηκε και είναι καλά στην υγεία του.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, thestival.gr

