Καλάβρυτα: Καταδίωξη “θρίλερ” στον Βουραϊκό (εικόνες)

Ασύλληπτος παραμένει ο ένας κλέφτης, μετά την κινηματογραφική καταδίωξη που έγινε στα βουνά των Καλαβρύτων.

Συνελήφθη σήμερα τις πρωινές ώρες 22 Ιανουαρίου 2023, ο ένας εκ των δύο καταζητούμενων στα Καλάβρυτα στην περιοχή του Βουραϊκού, σύμφωνα με πληροφορίες. Η σύλληψη έγινε κοντά στα Νιάματα και είναι θέμα χρόνου να συλληφθεί και ο άλλος.

Όλα ξεκίνησαν χθες το απόγευμα στην Πούντας - Καλαβρύτων όταν ένα όχημα δεν σταμάτησε σε σήμα που του έκαναν οι αστυνομικοί στην Ολυμπία Οδό κοντά στην διασταύρωση Καλαβρύτων. Οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στο αυτοκίνητο μάρκας Seat, ο οδηγός του οποίου, αντί να σταματήσει, επιτάχυνε, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις Αρχές.

Το ΙΧ έστριψε στην Πούντας - Καλαβρύτων και κατάφερε να φτάσει λίγο πριν το τούνελ κοντά στο Μέγα Σπήλαιο όπου και επέλεξε να στρίψει σε χωματόδρομο που οδηγεί στο φαράγγι του Βουραϊκού. Εκεί, οι δυο επιβαίνοντες εγκατέλειψαν το όχημά τους και εξαφανίστηκαν μεσα στο φαράγγι σε εξαιρετικά δύσβατο σημείο.

Το εγκαταλελειμμένο όχημα γεμάτο με κλοπιμαία άμεσα κατασχέθηκε ενώ έχουν στηθεί μπλόκα της Αστυνομίας Καλαβρύτων και στον οδικό άξονα Πούντας - Καλαβρύτων αλλά και στην Ζαχλωρού - Δουμενά για τον εντοπισμό των δραστών.

Οι Αστυνομικοί με συντονισμένη επιχείρηση απέκλεισαν όλους τους πιθανούς τρόπους διαφυγής και τους άφησαν μόνο την κάθοδο του Βουραϊκού στην οποία υπήρχε ενέδρα Αστυνομικών με την υποστήριξη δυνάμεων της ΟΠΚΕ και Αιγιάλειας, στη θέση Νιάματα. Μετά από πεζή καταδίωξη σε δύσβατη περιοχή, ο ένας συνελήφθη ενώ συνεχίζεται η καταδίωξη για την σύλληψη και του δευτέρου μέλους της εγκληματικής ομάδας. Πρόκειται για άτομα που έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Διωκτικές Αρχές, για διάπραξη παρόμοιων αδικημάτων σε περιοχές της Αχαΐας και Κορινθίας.

