Δωδεκανήσα

Τροχαίο: Νεκρό ζευγάρι που “καβάλησε” μαντρότοιχο (εικόνες)

Νεκροί είναι οι επιβαίνοντες του οχήματος που εξετράπη της πορείας του και καρφώθηκε σε αυλή.

Σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε στην Κω, νωρίς το απόγευμα της Κυριακής.

Το όχημα που οδηγούσε ένας 42χρονος, εξετράπη της πορείας του, πέρασε μαντρότοιχο και «καρφώθηκε» στην αποκάτω αυλή σπιτιού με δέντρα.

Το τροχαίο έγινε στην επαρχιακή οδό του νησιού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες νεκρή είναι μια νεαρή γυναίκα 23-24 ετών συνεπιβαίνουσα (καθόταν στο πίσω κάθισμα και συνεθλίβη), ενώ σε κρίσιμη κατάσταση απεγκλωβίστηκε ο οδηγός του οχήματος.

Ο 42χρονος συνοδηγός διακομίσθηκε στο νοσοκομείο Κω επίσης πολύ σοβαρά τραυματισμένος και λίγο αργότερα κατέληξε (ήταν ζευγάρι με την γυναίκα ομογενείς, ρωσικής καταγωγής).

Στον τόπο του συμβάντος έσπευσαν, τροχαία, πυροσβεστική, ΕΚΑΒ και Πολιτική Προστασία.

Πηγή: aegeanews.gr

