Λαμία - Τροχαίο: Σφοδρή σύγκρουση στην είσοδο της πόλης (εικόνες)

Οι επιβαίνοντες του ενός οχήματος εγκλωβίστηκαν σε αυτό. Κινητοποίηση των δυνάμεων διάσωσης.

Σοβαρό τροχαίο με πέντε τραυματίες σημειώθηκε λίγο πριν τις 21:15 το βράδυ της Κυριακής 22 Ιανουαρίου 2023 στην είσοδο της Λαμίας στα φανάρια της ΔΕΗ.

Αγροτικό που κινείτο από την Καρδίτσα προς την έξοδο της Λαμίας συγκρούστηκε στα φανάρια με ΙΧ που έστριψε αριστερά για να εισέλθει στην πόλη.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα δύο άτομα από το αγροτικό να εγκλωβιστούν στο όχημα, ωστόσο δε χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής, αφού απεγκλωβίστηκαν από τα υπόλοιπα άτομα. Μάλιστα στην ανεξέλεγκτη πορεία που ακολούθησε το ΙΧΦ, ξερίζωσε και δέντρο που υπήρχε πλησίον της διασταύρωσης.

Συνολικά πέντε άτομα δέχτηκαν πρώτες βοήθειες από τα πληρώματα του ΕΚΑΒ που έφτασαν στο σημείο.

Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Λαμίας.

