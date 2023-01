Δωδεκανήσα

Τροχαίο στην Κω: Ζευγάρι από την Ρωσία οι δύο νεκροί (εικόνες)

Στο πένθος βυθίστηκε η Κως μετά το σοκαριστικό τροχαίο. Σε κρίσιμη κατάσταση ο οδηγός του αυτοκινήτου.



Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Κυριακής στο 1ο χιλιόμετρο της Επαρχιακής Οδού Κω – Χωρίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ζευγάρι Ρώσων που διέμεναν στην Κω.

Όπως έγινε γνωστό το αυτοκίνητο τους, στο οποίο επέβαινε ακόμη ένα άτομο, λόγω υπερβολικής ταχύτητας ξέφυγε από την πορεία του, έπεσε σε μαντρότοιχο και κατέληξε σε κήπο σπιτιού με λεμονιές και πορτοκαλιές.

Νεκρή ανασύρθηκε η γυναίκα 25 ετών, που καθόταν στο πίσω κάθισμα και βαριά τραυματίες ο 40χρονος συνοδηγός και ο οδηγός. Ο 40χρονος λίγο μετά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο κατέληξε, ενώ ο οδηγός νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Στον τόπο του συμβάντος έσπευσαν, τροχαία, πυροσβεστική, ΕΚΑΒ και Πολιτική Προστασία.

Φωτογραφίες: aegeanews.gr

