Χανιά

Χανιά: Κλέφτες με “αδυναμία” σε συγκεκριμένο δρόμο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχόμενα είναι τα χτυπήματα των κλεφτών σε κεντρικό δρόμο των Χανίων.

Δεύτερο χτύπημα μέσα σε λίγα εικοσιτετράωρα σε επιχείρηση της οδού Χάληδων προβληματίζει τις αστυνομικές αρχές των Χανίων στην Κρήτη. Στόχος διαρρηκτών έγινε αυτή τη φορά φαρμακείο το οποίο οι δράστες παραβίασαν σπάζοντας τη τζαμαρία της εισόδου.

Την περασμένη Παρασκευή, ο 42χρονος κρατούμενος της Φυλακής Αγιάς Χανίων που ήταν έξω με άδεια, έκλεψε 6.000 ευρώ από τουριστικό κατάστημα που βρίσκεται λίγες δεκάδες μέτρα μακριά από το φαρμακείο.





Ενισχύεται ο προβληματισμός των επιχειρηματιών στην οδό Χάληδων μετά και τη νέα διάρρηξη στο φαρμακείο που βρίσκεται λίγο μετά την Μητρόπολη. Ο δράστης ή οι δράστες χτύπησαν μεταμεσονύχτιες ώρες.

Αφού έσπασαν την τζαμαρία της εισόδου, μπήκαν στο φαρμακείο αναζητώντας, όπως προκύπτει μόνο χρήματα. Οι προθήκες με ναρκωτικά χάπια ήταν απείραχτες ενώ δεν έλειπε τίποτε από τα φαρμακευτικά σκευάσματα.

Οι καταστηματάρχες της περιοχής μίλησαν για έξαρση της μικροεγκληματικότητας τους χειμερινούς μήνες στην οδό Χάληδων και στα στενά της παλιάς πόλης.

Πηγή: neakriti.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Μενέντεζ για F-16: Η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα, δεν θα εγκρίνω την πώληση

Νίκος Ξανθόπουλος - ΑΕΚ: Το δελτίο του από την εποχή που ήταν αθλητής της

Καλιφόρνια: Νεκροί σε διπλή επίθεση ενόπλου (εικόνες)