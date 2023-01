Σέρρες

Σέρρες: “Βουτιά” αυτοκινήτου σε γκρεμό 20 μέτρων (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκαριστικό τροχαίο στις Σέρρες, όπου αυτοκίνητο βρέθηκε στον γκρεμό.

Από θαύμα σώθηκε ηλικιωμένος άνδρας, το όχημα του οποίου εξετράπη της πορείας του το πρωί της Δευτέρας και βρέθηκε σε χαράδρα βάθους 20 μέτρων έξω από τον Ελαιώνα στις Σέρρες. Παρά το βάθος της χαράδρας, ο ηλικιωμένος απεγκλωβίστηκε μέσα από το όχημα του σώος και αβλαβής έχοντας μάλιστα και τις αισθήσεις του.

Το συμβάν σημειώθηκε γύρω στις 11:00 το πρωί, στο δρόμο Ελαιώνα-Σερρών. Στο σημείο έφτασαν επι τόπου 3 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Σερρών με 8 άνδρες για να απεγκλωβίσουν τον οδηγό.

Ο ηλικιωμένος είναι καλά στην υγεία του, είχε επικοινωνία με τους πυροσβέστες και βοήθησε και αυτός στον απεκλωβισμό του.

Ο ιδιοκτήτης του οχήματος διεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών για να το δοθούν οι πρώτες βοήθειες.

Την όλη επιχείρηση διάσωσης και απεγκλωβισμού συντόνιζε ο διοικητής των πυροσβεστικών υπηρεσιών του νομού Σερρών Ιωάννης Μπαγώτης, ενώ στο σημείο βρέθηκε και ο Διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Σερρών κ. Νίκος Παπαδόπουλος.

Πηγή: infonews24.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πάτρα: Ο Μάνος Δασκαλάκης έκανε το μνημόσυνο της Τζωρτζίνας (βίντεο)

Πάτρα: επεισοδιακή καταδίωξη οδηγού που παραβίασε φανάρια

Ακρίβεια: Πολιτική κόντρα μετά την συνέντευξη Μητσοτάκη