Χανιά

Χανιά: Βγήκε με άδεια από τη φυλακή κι έκανε κλοπή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εξιχνιάστηκε η κλοπή με λεία πολλές χιλιάδες ευρώ από κατάστημα στην παλιά πόλη. Δράστης ένας 42χρονος που είχε βγει με άδεια από τις φυλακές.

Με την συνδρομή και των καταγραφών από την κάμερα κλειστού κυκλώματος του καταστήματος, οι αστυνομικές αρχές βρήκαν ποιος έκανε την θρασύτατη κλοπή 6.000 ευρώ από κατάστημα στην οδό Σκρύδλωφ στην παλιά πόλη των Χανίων.

Πρόκειται για 42χρονο Έλληνα, που εκτίει ποινή φυλάκισης στην φυλακή Χανίων στην Αγυιά και ο οποίος ήταν έξω από την φυλακή με άδεια.

Περνώντας από την οδό Σκρύδλωφ (στιβανάδικα) και εκμεταλλευόμενος ολιγόλεπτη απουσία του ιδιοκτήτη, μπήκε μέσα και παραβιάζοντας ένα συρτάρι του γραφείου πήρε 6.000 ευρώ και εξαφανίστηκε.

Παρά τις αναζητήσεις των αστυνομικών ο 42χρονος παραμένει άφαντος, σύμφωνα με το flashnews.gr.

Ειδήσεις σήμερα:

Νίκος Ξανθόπουλος: Η συνέντευξη που δεν προβλήθηκε ποτέ (βίντεο)

Πατέρας Άλκη Καμπανού: “Δύσκολη η πρώτη ημέρα, έχω αντοχές...”

Φονική ληστεία σε ψιλικατζίδικο: Ταυτοποιήθηκαν και για άλλες ληστείες οι δολοφόνοι του υπαλλήλου