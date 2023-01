Πέλλα

Πέλλα: Πρωτοφανής κακοκαιρία έπληξε τον δήμο Αλμωπίας

Πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα ακόμη και στην κεντρική πλατεία. Κλειστά θα παραμείνουν αύριο όλα τα σχολεία. Η κυκλοφορία έχει διακοπεί σε πολλές περιοχές.

Βροχοπτώσεις και χαλαζοπτώσεις πλήττουν από το πρωί της Δευτέρας τον δήμο Αλμωπίας στην Πέλλα και ο δήμαρχος Χρήστος Μπάτσης συγκάλεσε το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας.

Ο κ. Μπάτσης με δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ έκανε λόγο για "πρωτόγνωρη κακοκαιρία" και πρόσθεσε ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία κάτοικοι συγκρίνουν την ένταση των φαινομένων με την πλημμύρα του 1979, κατά την οποία υπήρχαν και ανθρώπινες απώλειες.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, ζημιές έχουν προκληθεί σε καταστήματα και υπόγεια στην κεντρική πλατεία της Αριδαίας , στο γήπεδο του Αλμωπού και σε χωράφια, ενώ η κυκλοφορία έχει διακοπεί σε αρκετά σημεία στον δήμο. Ο δήμαρχος τόνισε ότι ιδιαίτερη ένταση είχαν τα φαινόμενα νωρίτερα το απόγευμα.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε 83 κλήσεις για άντληση υδάτων και έκανε σχετικές ενέργειες σε 22 περιπτώσεις.

Εφόσον αύριο κοπάσει η κακοκαιρία , ο δήμος θα προχωρήσει σε καταγραφή για να ξεκινήσει η διαδικασία χορήγησης αποζημιώσεων στους πληγέντες.

Όλες οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και τα ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ ΜεΑ του δήμου Αλμωπίας, θα παραμείνουν αύριο, Τρίτη, κλειστά.

Διακοπή κυκλοφορίας σε επαρχιακούς δρόμους στην Πιερία

Σύμφωνα με την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, λόγω έντονης βροχόπτωσης έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε δύο σημεία στην Πιερία και συγκεκριμένα στο 12ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Κονταριώτισσας - Αγίου Σπυρίδωνα και στο στο 7ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Κατερίνης - Κονταριώτισσας

