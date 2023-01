Θεσπρωτία

Κακοκαιρία - Ηγουμενίτσα: Πυροσβέστης… φόρτωσε οδηγό στην πλάτη (βίντεο)

Στην πλάτη σήκωσε ο πυροσβέστης τον άνδρα του οποίου το όχημα ακινητοποιήθηκε λόγω βροχής.

Σε πλημμυρισμένο δρόμο της Νέας Σελεύκειας στην Ηγουμενίτσα ακινητοποιήθηκε αυτοκίνητο, με τον οδηγό να εγκλωβίζεται σε αυτό.

Στην περιοχή, έξω από το κέντρο της πόλης, όπου στεγάζονται πολλές μεγάλες επιχειρήσεις και βιοτεχνίες οι δρόμοι πλημμυρίζουν πολύ συχνά.

Αυτήν τη φορά, οδηγός έμεινε σε στενό δρόμο, με τους πυροσβέστες να τον πλησιάζουν και να τον….φορτώνουν στην πλάτη για να τον βγάλουν έξω.

Πηγή: thespro.gr

