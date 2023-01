Δωδεκανήσα

Ρόδος: Η κατάθεση της μητέρας που βρέθηκε αφυδατωμένη και ξυπόλητη

Η επί ημέρες απουσία της κινητοποίησε τις Αρχές, ενώ ο εντοπισμός της προκάλεσε προβληματισμό.

Πολλά είναι τα αναπάντητα ερωτήματα για τις συνθήκες εξαφάνισης της 44χρονης μητέρας Ελένης Ευθυμίου, που εντοπίστηκε ζωντανή το μεσημέρι του Σαββάτου από Ισραηλίτη περιπατητή, στην αγροτική περιοχή «Παναγιά» μεταξύ Μασάρων και Καλάθου.

Η γυναίκα, η οποία ήταν εμφανώς ταλαιπωρημένη και εξαντλημένη, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο της Ρόδου όπου υπεβλήθη σε σειρά εξετάσεων για να εκτιμηθεί η υγεία της κατάστασής της. Νοσηλεύεται στην ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου μέχρι να ανακάμψει. Σημειώνεται εξάλλου ότι από την ιατροδικαστική εξέταση στην οποία υποβλήθηκε δεν προέκυψαν σημάδια κακοποίησής της.

Έδωσε την Κυριακή κατάθεση σε αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου προκειμένου να πέσει φως στις συνθήκες εξαφάνισής της. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες της «δημοκρατικής», η 44χρονη δεν ήταν σε θέση να δώσει πληροφορίες ούτε για τη διαδρομή που ακολούθησε, ούτε για τον τρόπο που βρέθηκε στη δύσβατη περιοχή που εντοπίστηκε.

Όπως είπε στους αστυνομικούς, είχε την εντύπωση ότι έλειπε μόλις ένα βράδυ από το σπίτι της ενώ είχε να δώσει σημεία ζωής από τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου και εντοπίστηκε το Σάββατο 21 Ιανουαρίου. Στο διάστημα αυτό, είναι λίγα τα πράγματα που είναι σε θέση να θυμηθεί.

Ανέφερε πως τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου, η κόρη της δεν ήθελε να πάει στο σχολείο και τελικά αφού την έπεισε μετέφερε το παιδί στο πρώτο διάλειμμα και στη συνέχεια, πήγε όπως είπε στους αστυνομικούς, να ανάψει τα καντηλάκια στο εκκλησάκι χωρίς όμως να είναι σε θέση να προσδιορίσει σε ποιο.

Σε ερώτηση των αστυνομικών αν έψαχνε το εκκλησάκι του Αγίου Νεκταρίου απάντησε καταφατικά, αλλά δεν θυμάται αν το βρήκε ή όχι. Είπε ότι πήγε σε πολλά εκκλησάκια οδηγώντας η ίδια το αυτοκίνητό της. Όταν ρωτήθηκε αν θυμάται να πέφτει με το αυτοκίνητο στη χαράδρα όπου βρέθηκε, είπε ότι δεν θυμάται, ούτε θυμάται να ήταν κάποιος άλλος μαζί της στο αυτοκίνητο.

Είπε ότι είχε μαζί της το κινητό της τηλέφωνο το οποίο είχε κλείσει από μπαταρία, αλλά κάποια στιγμή άνοιξε μόνο για επείγουσες κλήσεις και τότε κάλεσε την μητέρα της από την οποία ζήτησε να παραλάβει το παιδί από το σχολείο.

Να σημειωθεί πως όταν εντοπίστηκε η 44χρονη δεν είχε μαζί της το κινητό της τηλέφωνο, το οποίο όταν ρωτήθηκε από τους αστυνομικούς, είπε ότι πιθανότατα να το έχει αφήσει μέσα στο αυτοκίνητο, όπου όμως δεν βρέθηκε κατά τη διάρκεια των ερευνών.

Όπως ανέφερε δεν είχε μαζί της χρήματα, μόνο την κάρτα της η οποία βρισκόταν στη θήκη του κινητού της, ενώ σε ερώτηση των αστυνομικών τι απέγιναν τα παπούτσια της -όπως έγραψε η «δημοκρατική» βρέθηκε ξυπόλητη- είπε ότι καταστράφηκαν από το περπάτημα και τα πέταξε.

Υποστήριξε ότι όσο ήταν μόνη της στο δάσος φώναζε βοήθεια αλλά δεν την άκουγε κανείς.

Το εκκλησάκι, όπως είπε δεν το βρήκε ποτέ και δεν θυμάται να έχει πάει ποτέ στο μοναστήρι του Αγίου Παϊσΐου παρότι από κάμερες ασφαλείας αλλά και από αυτόπτες μάρτυρες προκύπτει ότι το μεσημέρι της Δευτέρας, λίγο πριν χαθούν τα ίχνη της, βρέθηκε εκεί και παρέμεινε για μια ώρα. Απάντησε αρνητικά στην ερώτηση αν συνομίλησε τηλεφωνικά με τον κτήτορα του Αγίου Παϊσίου στον Αρχάγγελο, ενώ είπε ότι στο διάστημα που είχε χαθεί τρεφόταν όπως είπε στους αστυνομικούς με φυλλαράκια και έπινε νερό από τα ρυάκια.

Υποστήριξε ότι δεν είχαν προηγηθεί απειλές για τη ζωή της, ότι δεν ήρθε στην πόλη της Ρόδου και πως πονάνε τα πλευρά της από την αριστερή πλευρά και τα χέρια της από τη δεξιά πλευρά αλλά δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει τι προκάλεσε αυτόν τον πόνο.

Θυμίζουμε ότι όπως προέκυψε από τις έρευνες στις 16:00 της Δευτέρας 16 Ιανουαρίου -ημέρα κατά την οποία χάθηκαν τα ίχνη της 44χρονης, από κάμερα ασφαλείας προκύπτει ότι η αγνοούμενη οδηγώντας το όχημά της, βγαίνει από τη δημοτική κοινότητα Μαλώνας μέσα από παραδρόμους με κατεύθυνση προς τη δημοτική κοινότητα Μασάρων.

Όπως προκύπτει, ενόσω περνάει από γεφυράκι στην έξοδο του χωριού, φέρεται να αλλάζει κατεύθυνση κι αυτό είναι το τελευταίο στίγμα που έχουν οι αρχές στη διάθεσή τους από την 44χρονη, όπως προκύπτει από τις κάμερες ασφαλείας. Η 44χρονη εισήλθε στις 13.20 στο ησυχαστήριο του Αγίου Παϊσίου στον Αρχάγγελο και αναχώρησε από το σημείο μια ώρα μετά.

Προέκυψε εξάλλου από καταθέσεις ότι η 44χρονη συνομιλούσε μετά την αναχώρησή της από το σημείο στο κινητό της τηλέφωνο και ότι το στίγμα του χάθηκε αργότερα.

Βοσκός κατέθεσε ότι την ημέρα κατά την οποία χάθηκαν τα ίχνη της περίπου στις 15:30 στην περιοχή «Λιβάδια», μεταξύ Αρχαγγέλου και Μαλώνας, η αγνοούμενη μητέρα του ζήτησε πληροφορίες για τη διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσει για να φτάσει στο μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου που βρίσκεται στην περιοχή.

Στη συνέχεια η 44χρονη φαίνεται πως κατευθύνθηκε με το αυτοκίνητό της σε άλλο μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου που βρίσκεται στην περιοχή «Νιόγλια», όπου εντοπίστηκε και το αυτοκίνητό της το πρωί της Τρίτης ντελαπαρισμένο.

