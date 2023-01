Αρτα

Άρτα: Τροχαίο με νεκρό ποδηλάτη

Τη ζωή του έχασε ένας ποδηλάτης σε κεντρικό δρόμο της Άρτας.

Τραγικό στάθηκε το χθεσινό βράδυ για 61χρονο ποδηλάτη, υπήκοο Αλβανίας, όταν λίγο μετά τις 22.00 παρασύρθηκε από όχημα σε κεντρικό δρόμο της Άρτας ,με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Για το τροχαίο δυστύχημα η Αστυνομία αναφέρει :

Χθες το βράδυ 23 Ιανουαρίου 2023, στη Λεωφόρο Αμβρακικού στην Άρτα, Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα τον 61χρονο.

Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος ενεργείται από το Τμήμα Τροχαίας Άρτας.

