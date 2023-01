Δωδεκανήσα

Ρόδος: Βρήκε χρεωστική κάρτα στο δρόμο κι άρχισε τις αναλήψεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεν πρόλαβε όμως να τα χαρεί γιατί εντοπίστηκε αρχικά από την κάμερα ασφαλείας της τράπεζας και στη συνέχεια από την Αστυνομία.

Δικογραφία σε βάρος μιας 63χρονης για υπεξαίρεση σχημάτισαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου.

Προηγήθηκε καταγγελία από το θύμα ότι σε άγνωστο τόπο και χρόνο έχασε την κάρτα αναλήψεως τράπεζας της οποίας είναι συνδικαιούχος.

Άγνωστος δράστης πραγματοποίησε ανάληψη 900 ευρώ, χωρίς την συγκατάθεσή της. Όπως προέκυψε, η εν λόγω ανάληψη πραγματοποιήθηκε την 11:44 ώρα της 22ας Δεκεμβρίου 2022 σε ΑΤΜ που βρίσκεται στην πλατεία Κύπρου. Οι κινήσεις του δράστη καταγράφηκαν από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης που διαθέτει η τράπεζα.

Το πρωί της 15ης Ιανουαρίου 2023 το θύμα κλήθηκε από τους αστυνομικούς και δήλωσε ότι το άτομο το οποίο φαίνεται στο βιντεοληπτικό υλικό της τράπεζας, την ημερομηνία και ώρα της υπεξαίρεσης, της είναι παντελώς άγνωστο.

Έπειτα από συλλογή – αξιοποίηση πληροφοριών προέκυψε ως ύποπτη η 63χρονη.

Απολογούμενη την 17η Ιανουαρίου 2023 αποδέχτηκε τις κατηγορίες και την 20ή Ιανουαρίου 2023 ζήτησε συγγνώμη από το θύμα και επέστρεψε τα χρήματα που υπεξαίρεσε.

Πηγή: dimokratiki.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Άλκης Καμπανός: Νέα ένταση στη δίκη για τη δολοφονία του

Θεσσαλονίκη: Διάρρηξη με ριφιφί σε κοσμηματοπωλείο (βίντεο)

“Qatar Gate” - Δημητρακόπουλος: Ο Παντσέρι θα αναφερθεί στην Καϊλή, αλλά δεν έχει στοιχεία (βίντεο)