Δωδεκανήσα

Φυλακές Κω: Όπλα, ποτά και κινητά τηλέφωνα στα κελιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα ευρήματα από την αιφνιδιαστική έρευνα στο σωφρονιστικό κατάστημα.

Αιφνιδιαστική έρευνα πραγματοποιήθηκε σήμερα στις δικαστικές φυλακές της Κω, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα αντικείμενα στα κελιά των κρατουμένων.

Αναλυτικά η σχετική ενημέρωση:

Πρωινές ώρες της 23/01/2023 πραγματοποιήθηκε έρευνα στο Σωφρονιστικό Κατάστημα της Κω από Σωφρονιστικούς Υπαλλήλους με τη συνδρομή Εξωτερικών Φρουρών.

Κατά την έρευνα των Αρχών, ανευρέθηκαν και κατασχέθηκαν πέντε (5) κινητά τηλέφωνα, δύο (2) ταχυφορτιστές, τρία (3) καλώδια φόρτισης, δύο (2) αυτοσχέδια γκλομπ, ένα (1) σπασμένο μάρμαρο, ένα (1) αυτοσχέδιο μαχαίρι, ένας (1) γάντζος και δεκαπέντε (15) λίτρα αυτοσχέδιου ποτού.

Προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Ασφαλείας της Κω.

Ειδήσεις σήμερα:

Άλκης Καμπανός: Νέα ένταση στη δίκη για τη δολοφονία του

Θεσσαλονίκη: Διάρρηξη με ριφιφί σε κοσμηματοπωλείο (βίντεο)

Ρόδος: Βρήκε χρεωστική κάρτα στο δρόμο κι άρχισε τις αναλήψεις