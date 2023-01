Αχαΐα

Πάτρα: Περπατούσε και του έπεσε μαρκίζα πολυκατοικίας στο κεφάλι (εικόνες)

Ο άτυχος άντρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο. Στο σημείο αυτό υπάρχει και στάση του Αστικού ΚΤΕΛ.

Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Τρίτης, στην “καρδιά” της Πάτρας και πιο συγκεκριμένα στην οδό Γούναρη μεταξύ Κανακάρη και Καραΐσκάκη, όταν κομμάτι μαρκίζας πολυκατοικίας αποκολλήθηκε και έπεσε στο πεζοδρόμιο, σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της πόλης, ενώ στο σημείο υπάρχει και στάση του Αστικού ΚΤΕΛ.

Ως αποτέλεσμα είχε τον -ευτυχώς- ελαφρύ τραυματισμό ενός άνδρας που διέρχονταν πεζός από το σημείο, ο οποίος διεκομίσθη στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η Αστυνομία απέκλεισε το σημείο με κορδέλα.

Πηγή: Tempo24

