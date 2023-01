Φωκίδα

Άμφισσα: Χειροβομβίδα και σφαίρες σε δημοτικό σχολείο

Το σχολείο εκκενώθηκε και παραμένει κλειστό. Πως εντοπίστηκε το πολεμικό υλικό. Η επέμβαση των πυροτεχνουργών.

Κλειστό και την Τετάρτη θα παραμείνει, με απόφαση του Δημάρχου Δελφών, Παναγιώτη Ταγκαλή, το 1ο δημοτικό σχολείο Άμφισσας, στο οποίο εντοπίστηκε πολεμικό υλικό, κατά την διάρκεια τοπογραφικών εργασιών για την προσθήκη πτέρυγας.

Ο κ. Ταγκαλής ενημερώθηκε την Δευτέρα από τους υπεύθυνους του έργου ότι είχαν βρει μια χειροβομβίδα και 77 σφαίρες, πιθανότατα από τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο.

Άμεσα εκκενώθηκε από μαθητές και εκπαιδευτικούς το σχολείο, ενώ ενημερώθηκε και η Αστυνομική διεύθυνση Φωκίδας, η οποία με τη σειρά της ζήτησε τη συνδρομή του αρμόδιου τμήματος του Γενικού Επιτελείου Στρατού.

Το απόγευμα της ίδιας μέρας, η χειροβομβίδα και οι σφαίρες, απομακρύνθηκαν από πυροτεχνουργούς.

Δεδομένης της ιδιαίτερης συνθήκης που δημιουργήθηκε με τον εντοπισμό του πολεμικού υλικού και μέχρι να σταλεί στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών, το σχετικό πόρισμα των ειδικών, το 1ο δημοτικό σχολείο Άμφισσας, θα παραμένει κλειστό

