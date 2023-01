Λέσβος

Τροχαίο - Μυτιλήνη: Νεκρός μετά από σφοδρή σύγκρουση οχημάτων (βίντεο)

Πώς ακριβώς συνέβη η φονική σύγκρουση στη Λάρσο.



Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα συνέβη το μεσημέρι της Τετάρτης στην περιοχή της Λάρσου, με σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων, ενός αυτοκινήτου και ενός μικρού φορτηγού.

Από τον τόπο του ατυχήματος απεγκλωβίστηκε νεκρός ο οδηγός του αυτοκινήτου, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Δύο ακόμη άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, σύμφωνα με πληροφορίες ωστόσο τα τραύματά τους δεν θεωρούνται σοβαρά.

