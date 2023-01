Κοζάνη

Κακοκαιρία: Χιόνια και χαμηλές θερμοκρασίες (βίντεο)

Οι κάτοικοι της Δυτικής Μακεδονίας δέχθηκαν μήνυμα από το 112 για πυκνές χιονοπτώσεις, από το πρωί της Πέμπτης.Στους -3 η θερμοκρασία στα Γρεβενά





Χαμηλές θερμοκρασίες συνθέτουν το σκηνικό του καιρού σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, ενώ σε ορισμένες περιοχές ξεκίνησε η χιονόπτωση χωρίς, μέχρι στιγμής, να έχουν αναφερθεί προβλήματα.

Χιονόνερο πέφτει στην πόλη της Κοζάνης, ενώ νωρίτερα οι κάτοικοι της Δυτικής Μακεδονίας δέχθηκαν στα κινητά τους μήνυμα από το 112 για πυκνές χιονοπτώσεις, από τις πρωινές ώρες της Πέμπτης. Ακόμη, χιονίζει στα ορεινά του νομού Ημαθίας.

Ενδεικτικά, στους -3 βαθμούς Κελσίου είναι η θερμοκρασία στη Βασιλίτσα Γρεβενών και στον Λαϊλιά Σερρών, στους -2 στο Σέλι Ημαθίας, 0 βαθμούς στον Βώλακα Νευροκοπίου, 1 στον Πολύγυρο, 2 στην Κερασιά Πέλλας και στην Κοζάνη, 3 στον Επτάλοφο Κιλκίς.





Εξάλλου, λόγω της έντονης βροχόπτωσης των προηγούμενων ημερών έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην δημοτική οδό Παλαιού Προδρόμου - Κουλούρας, στην Ημαθία. Σύμφωνα με τον Δήμο Αλεξάνδρειας Ημαθίας υποχώρησε γέφυρα στο ρέμα «Κρασοπούλη» στην οδό που συνδέει τον Παλαιό Πρόδρομο με την επαρχιακή οδό Κουλούρας – Μελίκης.

Επίσης, συνεχίζεται η διακοπή κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Καστανερής -Λιβαδίων, στο Κιλκίς. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην δημοτική οδό Νέας Λυκογιάννη - Παλαιάς Λυκογιάννη, στην Ημαθία.

