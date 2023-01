Ζάκυνθος

Ζάκυνθος: Νεκρά αδέρφια σε φωτιά

Τραγικό τέλος για δύο αδέρφια που εγκλωβίστηκαν στο φλεγόμενο σπίτι τους.

Φωτιά σε μονοκατοικία ξέσπασε τα ξημερώματα στη Ζάκυνθο, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να βρουν φρικτό θάνατο.

Πρόκειται για δύο αδέλφια, έναν 45χρονο και ένα 57χρονο, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν στην ξύλινη οικία τους, η οποία τυλίχθηκε στις φλόγες. Οι άτυχοι άνδρες βρέθηκαν απανθρακωμένοι από τους πυροσβέστες.

Τα αίτια της φωτιάς δεν είναι ακόμα γνωστά, ωστόσο υπάρχουν πληροφορίες για βραχυκύκλωμα που προκλήθηκε ίσως από θερμαντικό σώμα που βρέθηκε εκεί.

Στο σημείο έσπευσαν 11 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, αλλά ήταν ήδη αργά για τα δύο αδέλφια που έχασαν τις αισθήσεις τους από τις αναθυμιάσεις.

Πηγή:ertnews.gr

Σε συνέχεια προηγουμένου μηνύματος, 2 σοροί ανδρών εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε μονοκατοικία, επί της οδού Μπάφη, στη Ζάκυνθο. Σχετικό δελτίο τύπου: https://t.co/6iiNdsWkL8 — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 26, 2023

