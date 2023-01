Δωδεκανήσα

Κακοκαιρία - Ρόδος: Κλειστά όλα τα σχολεία την Παρασκευή

Η απόφαση πάρθηκε από τον Δήμαρχο Ρόδου, Αντώνης Β. Καμπουράκη. Η ανακοίνωση του.

Κλειστά θα είναι αύριο, Παρασκευή 27 Ιανουαρίου, τα σχολεία όλων των βαθμίδων στο νησί της Ρόδου με απόφαση που εξέδωσε σήμερα ο δήμαρχος, Αντώνης Καμπουράκης.

Η απόφαση εκδόθηκε επειδή -σύμφωνα με τις προβλέψεις- αναμένεται ότι να επικρατήσουν ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι.

Παρόμοια απόφαση εκδόθηκε και από τη δήμαρχο Σύμης, Ελ. Παπακαλοδούκα.

Ο Δήμαρχος της Ρόδου, Αντώνης Β. Καμπουράκης αναφέρει τα εξής:

"Έχοντας υπόψη:

01. Τις δ/ξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

02. Τις δ/ξεις του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112/13.7.2010 τ. Α ?) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων και κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια»

03. Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) και τις οδηγίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

04. Τις επικείμενες δυσμενείς καιρικές συνθήκες στην περιοχή των Δωδεκανήσων κατά την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023 κυρίως έως τις μεσημβρινές ώρες και την επικινδυνότητα κατά την πρόσβαση και την παραμονή στους σχολικούς χώρους στην επικράτεια του Δήμου Ρόδου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Αναστέλλουμε τη λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων, όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες της επικράτειας του Δήμου Ρόδου κατά την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023, για την προληπτική προστασία της δημόσιας ασφάλειας. Η αναστολή αφορά και στις μονάδες Προσχολικής Αγωγής και όλα τα Ειδικά Σχολεία.

Η παρούσα κοινοποιείται στις Δ/νσεις Εκπαίδευσης της Ρόδου, αναρτάται στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην Ιστοσελίδα του Δήμου και αποστέλλεται σε όλα τα μέσα ενημέρωσης και ευρεία δημοσιότητα.

Ο Δήμαρχος Ρόδου,

Αντώνης Β. Καμπουράκης"

