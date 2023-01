Δωδεκανήσα

Ρόδος: Απάτη με ηχογραφημένο μήνυμα από την “αστυνομία”

Νέα απάτη με στόχο ανυποψίαστους πολίτες έκανε την εμφάνισή της και στην Ρόδο. Επιτήδειοι βρήκαν τρόπο να τους αποσπούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, οικονομικά στοιχεία ή και κωδικούς ασφαλείας μέσω τηλεφωνικών κλήσεων.

Οι τηλεφωνικές κλήσεις πραγματοποιούνται από σταθερά ή κινητά τηλέφωνα με χρήση ηχογραφημένου μηνύματος στην αγγλική ή στην ελληνική γλώσσα.

Οι δράστες, προσποιούμενοι αστυνομικές Αρχές, προτρέπουν συνήθως τους πολίτες να ακολουθήσουν συγκεκριμένα βήματα προκειμένου να ενημερωθούν για ποινικά αδικήματα που δήθεν εκκρεμούν σε βάρος τους.

Χθες σε κλήσεις που έγιναν σε υποψήφια θύματα στην Ρόδο τους ενημερώνουν ότι δήθεν έχουν χάσει την ταυτότητά τους και για να την επανεκδώσουν θα πρέπει να πατήσουν το πλήκτρο 1 στο κινητό τους για να συνδεθούν με την αρμόδια υπηρεσία.

Για την ασφάλειά τους η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος συνιστά στους πολίτες:

Να είναι προσεκτικοί με τέτοιου είδους τηλεφωνικές κλήσεις.

Να κρατούν τον αριθμό τηλεφώνου από τον οποίο τους έχουν καλέσει.

Να μην καλούν πίσω έναν αριθμό που τους γνωστοποιήθηκε μέσω φωνητικού μηνύματος, να είναι επιφυλακτικοί.

Να μη συζητούν με οποιονδήποτε τους καλεί και ζητάει ευαίσθητες πληροφορίες.

Να μην αποκαλύπτουν τους κωδικούς της ηλεκτρονικής τραπεζικής, τα στοιχεία της κάρτας τους ή άλλα ευαίσθητα στοιχεία µέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου.

Να μη δίνουν, σε καμία περίπτωση, τον κωδικό «PIN» της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας ή τον κωδικό πρόσβασης του τραπεζικού λογαριασμού τους μέσω e-banking.

Πηγή: dimokratiki.gr

