Χανιά

Τροχαίο: Νεκρή ποδηλάτισσα μετά από σύγκρουση με ΙΧ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα τραγωδία στους δρόμους, με την γυναίκα να χάνει την ζωή της μετά την σύγκρουση με αυτοκίνητο.

(εικόνα αρχείου)

Μία νέα τραγωδία εκτυλίχθηκε στους δρόμους της Κρήτης καθώς μια γυναίκα έχασε την ζωή του μετά από τροχαίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες όλα συνέβησαν λίγο πριν τις 6:30 το απόγευμα όταν ο οδηγός ενός οχήματος κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες συγκρούστηκε με το ποδήλατο που οδηγούσε η 61χρονη γυναίκα στο Ξαμουδοχώρι του δήμου Πλατανιά.

Άμεσα, στο σημείο του τροχαίου έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να μεταφέρουν την άτυχη γυναίκα στο νοσοκομείο.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την κρατήσουν στη ζωή, η ποδηλάτισσα δεν άντεξε στα βαριά τραύματά της και υπέκυψε.

Πηγή: cretapost.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πατέρας Καρολάιν στο “Πρωινό” για πιλότο: Οι γονείς του λένε στη Λυδία ότι είναι αθώος που την σκότωσε

“Qatar Gate”: Τζόρτζι - Ταλαμάγκα παραμένουν στην φυλακή

Κακοκαιρία - Σχολεία στην Αττική: Πως θα λειτουργήσουν την Παρασκευή