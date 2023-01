Αιτωλοακαρνανία

Ληστές φίμωσαν και λήστεψαν μητέρα και γιο μέσα στο σπίτι τους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εφιαλτικές στιγμές έζησαν ένας άνδρας με την ηλικιωμένη μητέρα του, όταν ληστές εισέβαλαν στο σπίτι τους.



Στιγμές τρόμου έζησε ένας 60χρονος και η ηλικιωμένη μητέρα του σε χωριό του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας την περασμένη νύχτα όταν τρεις ληστές εισήλθαν στο σπίτι τους από ανασφάλιστο παράθυρο.

Οι τρεις άγνωστοι δράστες απειλώντας αρχικά με μαχαίρι τους χτύπησαν, τους φίμωσαν και τους έδεσαν, κλέβοντας από την οικία το ποσό των 800 ευρώ και μία επιταγή ύψους 3.500 ευρώ. Πήραν ακόμη ένα κινητό τηλέφωνο και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Η Αστυνομία έσπευσε στο σημείο λίγη ώρα αργότερα και ξεκίνησε άμεσα αναζητήσεις, οι οποίες και οδήγησαν στη σύλληψη του ενός δράστη.

Πρόκειται για Αλβανό ηλικίας 32 ετών σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία και πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Οι δύο συνεργοί του αναζητούνται.

Πηγή: agrinionews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Παρακολουθήσεις –Πέτσας: Υπάρχουν “ρυπαρά” δίκτυα μέσα στην ΕΥΠ

Διδυμότειχο: Σκότωσαν σκυλιά με φόλες που σκόρπισαν στην πόλη (σκληρές εικόνες)

Τάιρ Νίκολς - Μπάιντεν: Αγανάκτησα και πόνεσα βαθιά από τις εικόνες του ξυλοδαρμού (εικόνες)