Λάρισα

Τροχαίο - Λάρισα: Λεωφορείο συγκρούστηκε με αγέλη αγριογούρουνων

Πώς συνέβη η σύγκρουση με τα αγριογούρουνα και πώς αντέδρασε ο οδηγός του λεωφορείου.



Πάνω σε αγέλη αγριογούρουνων, έπεσε λεωφορείο του ΚΤΕΛ Κοζάνης, που εκτελούσε το χθεσινοβραδινό δρομολόγιο (Πέμπτη βράδυ) για Αθήνα. Τα ζώα βρέθηκαν ξαφνικά στην τροχιά του οχήματος. Ο ψύχραιμος οδηγός κράτησε σταθερή την πορεία του λεωφορείου και φρέναρε έγκαιρα.

Παρόλα αυτά, υπήρξε σύγκρουση με κάποια από τα ζώα, και σημειώθηκαν μικρές υλικές ζημιές στο λεωφορείο. Οδηγός και επιβάτες κατέβηκαν, και προσπαθούσαν να μαζέψουν ..προφυλακτήρες, και άλλα κομμάτια του μπροστινού μέρους του οχήματος!

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 23:30 το βράδυ, και όπως είναι λογικό το λεωφορείο αναγκάστηκε να μείνει ακινητοποιημένο στο Σαραντάπορο!

Κανείς από τους επιβάτες δεν έπαθε τίποτα, ενώ μετά από συνεννόηση του οδηγού με το ΚΤΕΛ Κοζάνης, μετά από περίπου μία ώρα, ήρθε άλλο λεωφορείο και τους παρέλαβε ώστε να συνεχίσουν κανονικά το ταξιδι τους προς την Αθήνα.

Τέλος καλό όλα καλά.

Πηγή: e-ptolemeos.gr

