Πασίγνωστος τράπερ συνελήφθη με γεμάτο πιστόλι

Ποιοι άλλοι επέβαιναν στο αυτοκίνητο του τράπερ και τι άλλο εντοπίστηκε κατά την έρευνα.



Σύμφωνα με πληροφορίες πήγαινε στα Ιωάννινα όπου σήμερα θα έδινε συναυλία

Πασίγνωστος τράπερ συνελήφθη αργά χθες τη νύχτα έξω από το Αγρίνιο για παράνομη οπλοφορία.

Ο τράπερ επρόκειτο να δώσει συναυλία σε άλλη πόλη (στα Ιωάννινα σύμφωνα με πληροφορίες) όπου και μετέβαινε με όχημα που σταμάτησε για έλεγχο η ΟΠΚΕ, κοντά στα διόδια της Ρίγανης.

Ο 29χρονος, που είναι δημοφιλέστατος στη νεολαία με εκατομμύρια θεάσεις στο You tube, στο Spotify, live εμφανίσεις κλπ, είχε στην κατοχή του ένα εννιάρι πιστόλι Glock με γεμιστήρα πλήρη φυσιγγίων (κεντρική φωτογραφία)

Στο όχημα επέβαιναν και άλλα άτομα, πέντε με έξι. Πρόκειται πιθανότατα για συνεργάτες του, για τους οποίους δεν προέκυψε κάτι επιλήψιμο.

Ο τράπερ οδηγήθηκε στο αστυνομικό μέγαρο του Αγρινίου και σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

