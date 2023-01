Αργολίδα

Αργολίδα: Αυτοκίνητο εντοπίστηκε μέσα σε ποτάμι (εικόνες)

Το όχημα εντοπίστηκε μέσα στην κοίτη του ποταμού Ερασίνου στον βάλτο Νέας Κίου στην Αργολίδα. Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές.

Ένα αυτοκίνητο εντοπίσθηκε το πρωί του Σαββάτου 28 Ιανουαρίου από περαστικούς μέσα στην κοίτη του ποταμού Ερασίνου στον βάλτο Νέας Κίου στην Αργολίδα.

Το όχημα, βρέθηκε μέσα στην κοίτη του ποταμού και στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία.

Το όχημα πιθανόν να είναι κλεμμένο και οι δράστες να το πέταξαν στο ποτάμι για να καλύψουν τα ίχνη τους, όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν.

Στο σημείο θα μεταβεί γερανός για να ανελκύσει το αυτοκίνητο από τα νερά του ποταμού ώστε να διαπιστωθεί και σε ποιον ανήκει από την έρευνα της αστυνομίας.

