Αχαΐα: έκλεισαν δρόμοι στα ορεινά από τα χιόνια (εικόνες)

Προβλήματα στο οδικό δίκτυο από την κακοκαιρία των τελευταίων ημερών που προκάλεσαν κατολισθήσεις.

Προβλήματα στο ορεινό οδικό δίκτυο της Αχαΐας προκάλεσε η κακοκαιρία των τελευταίων ημερών.

Η επαρχιακή οδός, μέσω Περιστέρας, που οδηγεί στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων έκλεισε εξαιτίας της έντονης χιονόπτωσης.

Εκχιονιστικά έπιασαν από νωρίς δουλειά για να ανοίξει ο δρόμος.

Ο δρόμος έκλεισε και στην περιοχή της Ρακίτας εξαιτίας κατολίσθησης, ωστόσο δόθηκε ξανά στην κυκλοφορία μετά τον καθαρισμό από μηχανήματα της Πολιτικής Προστασίας και του Δήμου.

