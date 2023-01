Άρτα: Συλλήψεις ανηλίκων με μαχαίρια και βεγγαλικά

Αρτα

Συνελήφθησαν ακόμη οι γονείς του πρώτου και ο πατέρας του δεύτερου ανήλικου για παραμέληση.

Συνελήφθησαν το μεσημέρι της Πέμπτης στην Άρτα από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Άρτας δύο ανήλικοι, για παραβάσεις, κατά περίπτωση, της νομοθεσίας περί όπλων και βεγγαλικών.

Ειδικότερα, στην κατοχή του ενός βρέθηκε και κατασχέθηκε μαχαίρι, ενώ στην κατοχή του άλλου δύο καπνογόνα.

Επιπλέον, συνελήφθησαν οι γονείς του πρώτου και ο πατέρας του δεύτερου ανήλικου για παραμέληση της εποπτείας τους.

