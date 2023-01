Χανιά

Χανιά: Αυτοκίνητο “κρεμάστηκε” σε δένδρο (εικόνες)

Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής που κατάφερε να απεγκλωβίσει την οδηγό του οχήματος.

Σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Φρε του Δήμου Αποκορώνου στα Χανιά. Συγκεκριμένα, ένα αυτοκίνητο “κρεμάστηκε” σε δένδρο και κρίθηκε αναγκαία η παρέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό 72χρονης γυναίκας.

Το ατύχημα συνέβη, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες,το αυτοκίνητο που οδηγούσε η 72χρονη αλλοδαπή, βγήκε από την πορεία του και βρέθηκε με τον προφυλακτήρα να ακουμπά στο έδαφος σε κατακόρυφη θέση πάνω σ’ ένα δένδρο, με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό της.

Τελικά, χάρη στη παρέμβαση έξι πυροσβεστών του Σταθμού Βρυσών που έσπευσαν με τρία οχήματα, η γυναίκα απεγκλωβίστηκε και μεταφέρθηκε με ελαφρά τραύματα στο Νοσοκομείο Χανίων, για προληπτικούς κυρίως λόγους.

