Ηράκλειο

Ηράκλειο - ενδοοικογενειακή βία: Πατέρας χτύπησε τη θετή του κόρη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ενώ ήταν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση

Ένα ακόμη περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγγέλθηκε στις αστυνομικές αρχές του Ηρακλείου.

Ένα 13χρονο κορίτσι, κατήγγειλε στην αστυνομία ότι ο θετός του πατέρας με καταγωγή από το Ιράκ τη χτύπησε στο κεφάλι και στο πρόσωπο το απόγευμα της Παρασκευής.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ενώ βρισκόταν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση.

Οι αστυνομικοί αναζητούν τώρα τον άνδρα ο οποίος μέχρι στιγμής διαφεύγει της σύλληψης.

Πηγή: cretapost.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Χανιά: Αυτοκίνητο “κρεμάστηκε” σε δένδρο (εικόνες)

“Μάξιμος Σαράφης”: προφυλακιστέος ο Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης

Εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης ανακαλύφθηκε σε σπίτι (εικόνες)