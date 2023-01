Ρεθύμνου

Ρέθυμνο: Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμό και μαχαίρωμα σε μπαρ

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αστυνομικός φέρεται να πυροβόλησε νεαρό ο οποίος του επιτέθηκε με μαχαίρι.

Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμό και μαχαίρωμα, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στο Ρέθυμνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 3 σε μπαρ και φέρεται να έχει εμπλοκή κι ένας αστυνομικός.

Τα πρώτα στοιχεία λένε ότι ο αστυνομικός πυροβόλησε έναν νεαρό από τον Μυλοπόταμο, ο οποίος επιχείρησε να τον μαχαιρώσει.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το τραύμα είναι διαμπερές και ο νεαρός είναι εκτός κινδύνου.

Ο καυγάς έξω από το μπαρ

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι η συμπλοκή ξεκίνησε μεταξύ τεσσάρων ανδρών έξω από νυχτερινό μπαρ διασκέδασης, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες μέχρι στιγμής.

Ο εν ενεργεία αστυνομικός, ο οποίος βρισκόταν εκτός υπηρεσίας εκείνη την ώρα, αντιλήφθηκε το περιστατικό, βγαίνοντας από το μπαρ και έσπευσε να χωρίσει τους 4 άνδρες που διαπληκτίζονταν. Ένας εκ των τεσσάρων νεαρών κρατώντας μαχαίρι τραυμάτισε στο χέρι τον αστυνομικό και εκείνος με τη σειρά του τον πυροβόλησε για να τον αφοπλίσει.

Ο αστυνομικός που πυροβόλησε τον νεαρό μετεφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες καθώς το τραύμα στο χέρι του ήταν ελαφρύ.

Η αστυνομία που βρέθηκε άμεσα στο σημείο πέρασε χειροπέδες στους τέσσερις άνδρες που ενεπλάκησαν στον καυγά αλλά και στον αστυνομικό.

