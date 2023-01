Μεσσηνία

Θάνατος στο Πολυλίμνιο: Ένοχος ο δασάρχης, αθώος ο Διευθυντής Δασών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ικανοποίηση δηλώνει η οικογένεια της άτυχης κοπέλας, που σκοτώθηκε στους καταρράκτες.

Ένοχο για ανθρωποκτονία από αμέλεια δια παραλείψεως έκρινε, τελικά, χθες το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων Καλαμάτας το δασάρχη Καλαμάτας για τον θάνατο της 24χρονης Παρασκευής από την Πάτρα στο Πολυλίμνιο τον Αύγουστο του 2016. Αθώο έκρινε το διευθυντή Δασών, που είχε κριθεί ένοχος από το πρώτο δικαστήριο.

Πρωτόδικα, από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, είχαν αθωωθεί οι αιρετοί του Δήμου Μεσσήνης και στελέχη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και είχαν κριθεί ένοχοι ο διευθυντής Δασών Μεσσηνίας και ο δασάρχης Καλαμάτας, ενώ τους είχε επιβληθεί ποινή φυλακίσεως 2 ετών με τριετή αναστολή.

Στο Εφετείο αθωώθηκε και ο διευθυντής Δασών Μεσσηνίας, ενώ στο δασάρχη Καλαμάτας μειώθηκε η ποινή φυλακίσεως σε 14 μήνες με 3ετή αναστολή.

Ικανοποίηση στην οικογένεια της 24χρονης

Το περιστατικό είχε συμβεί παραμονές του Δεκαπενταύγουστου του 2016, όταν τρεις κοπέλες, δύο αδελφές από την Πάτρα και μια φίλη τους από την Καλαμάτα, έκαναν διακοπές στην περιοχή μας και πήγαν να θαυμάσουν το Πολυλίμνιο. Όμως, μια μεγάλη κατολίσθηση καταπλάκωσε τα τρία κορίτσια. Η 24χρονη Παρασκευή από την Πάτρα έχασε τη ζωή της ακαριαία και η αδελφή της τραυματίστηκε, ευτυχώς ελαφρά. Σοβαρά τραυματίστηκε η 25χρονη φίλη τους.

Η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό ξεκίνησε να εκδικάζεται την Τρίτη και την επόμενη ημέρα εκδόθηκε η απόφαση.

Αμέσως μετά ο δικηγόρος της οικογένειας της άτυχης κοπέλας, Χρήστος Χρυσός, δήλωσε: «Ως πολιτική αγωγή είμαστε ευχαριστημένοι για την ποινική έκβαση της υπόθεσης, διότι πλέον τελεσίδικα αναγνωρίστηκε και αποδόθηκε ποινική ευθύνη για τις εγκληματικές παραλείψειςτης διοίκησης και, κατ’ επέκταση, των οργάνων και υπηρεσιών του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο οφείλει να μεριμνά και να διασφαλίζει τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των πολιτών. Ωστόσο, καμία απόφαση δεν μπορεί να φέρει πίσω ένα νέο κορίτσι που χάθηκε πρόωρα, ούτε να αναπληρώσει το τεράστιο και οδυνηρό κενό στην οικογένεια».

Ειδήσεις σήμερα:

Σπάρτη: 5χρονο κορίτσι πέθανε ξαφνικά

Κατέρρευσε μετά τον χορό - Πέθανε στα χέρια της γυναίκας του

Θεσσαλονίκη: σκύλος ξαναβρίσκει τον ιδιοκτήτη του μετά από 5 χρόνια (βίντεο)