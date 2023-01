Ξάνθη

Κακοκαιρία - Ξάνθη: το “έστρωσε” στα ορεινά (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μαγευτικό είναι το ολόλευκο τοπίο στα ορεινά της Ξάνθης, από την επέλαση του χιονιά.

Σκηνικό βγαλμένο από παραμύθι θυμίζει η ορεινή ζώνη της Ξάνθης που έχει ντυθεί τις τελευταίες ημέρες στα «λεύκα».

Δείτε τις εικόνες από το χιονισμένο Δάσος της Χαϊντούς, που σε κάνουν να "ταεξιδεύεις":

Πηγή: xanthinea.gr





Ειδήσεις σήμερα:

Κατέρρευσε μετά τον χορό - Πέθανε στα χέρια της γυναίκας του

Ρέθυμνο: Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμό και μαχαίρωμα σε μπαρ

Πακιστάν: Δεκάδες νεκροί από πτώση φλεγόμενου λεωφορείου σε χαράδρα