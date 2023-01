Τρίκαλα

Τρίκαλα: Νεαρός επιτίθεται σεξουαλικά σε γυναίκες

Τον τρόμο έχει σπείρει ένας νεαρός στα Τρίκαλα που φέρεται να επιτίθεται σε κοπέλες.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το πρώτο περιστατικό καταγράφηκε στην πλατεία Δεσποτικού το βράδυ της Πέμπτης και ο νεαρός κυκλοφορούσε με ποδήλατο.

Για το συμβάν ενημερώθηκε η Αστυνομία, ενώ τις τελευταίες ώρες γίνεται μια προσπάθεια μέσω social media να γίνει γνωστό το περιστατικό.

πηγή: Trikalanews.gr

