Μαγνησία

Βόλος: Ιερόσυλοι διέρρηξαν το ναό του Αχιλλοπούλειου νοσοκομείου

Αποτελεί εκκλησιαστικό κειμήλιο και βρίσκεται δεκαετίες στο ισόγειο της παλιάς πτέρυγας του Νοσοκομείου Βόλου. Πόσα χρήματα άρπαξαν από το παγκάρι.

Το εικονοστάσι της Παναγίας στο ισόγειο της παλιάς πτέρυγας του Νοσοκομείου Βόλου το γνωρίζουν όλοι. «Στέκει» στον ίδιο χώρο δεκαετίες ολόκληρες.

Πριν ακόμη ανεγερθεί και τεθεί σε λειτουργία η νέα πτέρυγα του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου Βόλου, βρίσκονταν εγκατεστημένο εκεί και αποτελούσε «καταφύγιο» για συνοδούς, αλλά και ασθενείς, καθώς ήταν ο πρώτος χώρος που προσέφευγαν όταν ήθελαν να προσευχηθούν και να παρακαλέσουν την Παναγία, για την καλυτέρευση της υγείας.Αυτό το σημαντικό εκκλησιαστικό κειμήλιο ως φαίνεται δεν σεβάστηκαν κάποιοι ιερόσυλοι που το έβαλαν στο μάτι και πριν από λίγες μέρες το διέρρηξαν, σύμφωνα με πληροφορίες του ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΥ που επιβεβαιώθηκαν από τη διοίκηση όταν ρωτήθηκε σχετικά.

Αγνωστο πως και από πού, ο ή οι δράστες, δίχως να γίνουν αντιληπτοί, μετέβησαν στην παλιά πτέρυγα που συνδέεται με το νέο κτίριο μέσω της φυσούνας και διέρρηξαν το ξυλόγλυπτο εικονοστάσι, ψάχνοντας προφανώς για χρήματα, αφού υπάρχει ειδική υποδοχή (σαν παγκάρι) στην οποία όποιος θέλει μπορεί να ρίξει τον οβολόν του. Η διάρρηξη διαπιστώθηκε την επόμενη μέρα από τα ίχνη παραβίασης που υπήρχαν. Αμέσως ενημερώθηκε η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βόλου. Κλιμάκιο αστυνομικών μετέβη στο Νοσοκομείο Βόλου για τη σήμανση του χώρου και για να πάρει αποτυπώματα.

Ενημερώθηκε σχετικά η διοίκηση του ιδρύματος, με τις πληροφορίες να λένε ότι ζητήθηκε να γίνει ΕΔΕ, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η διάρρηξη στον συγκεκριμένο χώρο. Παράλληλη έρευνα γίνεται και από την Ασφάλεια προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες και να διαπιστωθεί αν υπήρχαν και πόσα χρήματα μέσα στο παγκάρι.

Πάντως πιθανολογείται ότι το πρωτοφανές συμβάν έγινε ξημερώματα ή λίγο πριν ξεκινήσει η πρωινή βάρδια στο Νοσοκομείο, προκειμένου οι επιτήδειοι να μην γίνουν αντιληπτοί. Από τις 7 το πρωί και μετά καθημερινά η κίνηση στους διαδρόμους του Νοσοκομείου είναι αυξημένη, καθώς εκτός από το προσωπικό, εισέρχονται στον χώρο επισκέπτες, αλλά και πολίτες που έχουν προγραμματισμένα ραντεβού σε διάφορες κλινικές και στα εξωτερικά ιατρεία. Τέλος, θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι τη διαχείριση στο συγκεκριμένο εικονοστάσι έχει η εκκλησία.

πηγή: taxydromos.gr

