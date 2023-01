Χανιά

Χανιά: 11χρονο παιδί κατάπιε χημικό καθαρισμού

Κρίσιμες ώρες για το 11χρονο παιδί που διεκομίσθη στο Νοσοκομείο Χανιών.

Ένα 11χρονο παιδί διεκομίσθη το πρωί της Δευτέρας 30 Ιανουαρίου 2023 στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων μετά από κατάποση χημικού διαβρωτικού (tuboflo).

Το παιδί έφτασε με ασθενοφόρο από το Κ.Υ. Κισσάμου καθώς η κατάστασή του είναι εξαιρετικά σοβαρή.

Οι γιατροί προσπαθούν αυτήν την ώρα να το σταθεροποιήσουν με πιθανότερο σενάριο αυτή τη στιγμή να χρειαστεί διακομιδή στο Ηράκλειο.

