Θεσσαλονίκη: Σκότωσε με καραμπίνα το γείτονα του λόγω... δυνατής μουσικής

Το φονικό διαπράχθηκε τον Σεπτέμβριο του 2018 σε οικισμό Ρομά. Ποια ποινή αντιμετωπίζει ο 40χρονος.

Σε κάθειρξη 15 ετών και 8 μηνών καταδικάστηκε από το Εφετείο 40χρονος, ο οποίος σκότωσε με κυνηγετική καραμπίνα τον 43χρονο γείτονά του και τραυμάτισε τη σύζυγό του, για την ένταση της μουσικής.

Το φονικό διαπράχθηκε τον Σεπτέμβριο του 2018, στον οικισμό Ρομά, στα Υψώματα Διαβατών, στη Θεσσαλονίκη. Το χέρι του δράστη φέρεται να «όπλισε» μία παρατήρηση που δέχθηκε από το θύμα, τρία 24ωρα νωρίτερα, επειδή έπαιζε δυνατή μουσική από τα ηχεία του σπιτιού του και ακουγόταν μέχρι το σπίτι του, σε απόσταση εκατό μέτρων.

Όπως περιγράφεται στο κατηγορητήριο, ο 40χρονος έσπασε το παράθυρο του σπιτιού, πυροβολώντας αρχικά προς το μέρος της συζύγου του θύματος, χωρίς όμως να την πετύχει, αφού εκείνη κατάφερε να καλυφθεί πίσω από τον καναπέ. Στα αρχικά πυρά απάντησε το θύμα, τραυματίζοντας με πιστόλι τον κατηγορούμενο στην κοιλιακή χώρα. Ακολούθησαν νέα πυρά από τον κατηγορούμενο, με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό του 43χρονου γείτονά του.

«Δεν είχα σκοπό να τον σκοτώσω, βρισκόμουν σε άμυνα», είπε, μεταξύ άλλων, ο κατηγορούμενος, υποστηρίζοντας ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ, ενώ ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του παθόντος.

Πρωτόδικα, ο 40χρονος είχε καταδικαστεί σε 25ετή κάθειρξη, με την αναγνώριση του ελαφρυντικού, ότι οδηγήθηκε στην πράξη λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς του θύματος. Μετά την εκ νέου καταδικαστική απόφαση, επέστρεψε στις φυλακές για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του.

