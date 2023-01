Καβάλα

Καβάλα – νηπιαγωγός: Ποινική δίωξη για ασέλγεια σε ανήλικα

Εξελίξεις στην υπόθεση της νηπιαγωγού που είχε συνταράξει το καλοκαίρι. Η σύνδεσή της με την υπόθεση της Δράμας.

Ποινική δίωξη ασκήθηκε σε νηπιαγωγό που το περασμένο καλοκαίρι κατηγορήθηκε για ασέλγεια σε παιδιά από τέσσερις οικογένειες από την Καβάλα.

«Παραγγέλλουμε την άσκηση της ποινικής δίωξης σε βάρος της εγκαλούμενης για την πράξη της κατάχρησης ανηλίκων κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση», αναφέρει η Εισαγγελία Εφετών Θράκης.

Σύμφωνα με το MEGA, η νηπιαγωγός αντιμετωπίζει συνολικά 4 μηνύσεις σε βάρος της με σοβαρές κατηγορίες που αφορούν σε ένα τετράχρονο αγόρι και τρία κορίτσια 3 και 4 ετών. Όταν είχαν ήδη κατατεθεί οι δύο πρώτες μηνύσεις, η αναστάτωση των γονιών ήταν έκδηλη. Όλοι ήθελαν να μάθουν αν και το δικό τους παιδί έχει πέσει θύμα της δασκάλας του.

Σημειώνεται ότι οι Αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν τα κινητά τηλέφωνα της νηπιαγωγού και διαπίστωσαν πως τα δύο κινητά ήταν μη λειτουργικά κι επομένως μη αξιοποιήσιμα.

«Τα κατασχεθέντα πειστήρια (2 κινητά τηλέφωνα) είναι μη λειτουργικά. Φέρουν φθορές τέτοιας έκτασης, που καθιστούν ανέφικτη την αξιοποίηση τους, στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας. Οι ασελγείς πράξεις φέρεται να έλαβαν χώρα κατά το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο του 2021 μέχρι και τον Μάϊο του 2022», σημείωσε η Εισαγγελία Εφετών Θράκης.

Ο φορέας του Δήμου στον οποίο ανήκει ο παιδικός σταθμός έχει διατάξει κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση, ενώ οι αστυνομικές Αρχές εξέταζαν αν η υπόθεση με την νηπιαγωγό συνδέεται με τη σύλληψη ενός 43χρονου στη Δράμα ο οποίος κατηγορούνταν για συμμετοχή σε κύκλωμα παιδικής πορνογραφίας.

Οι Αρχές εκτίμησαν ότι οι δυο υποθέσεις συνδέονται, μιας και στην κατοχή του 43χρονου βρέθηκε τεράστιο υλικό παιδικής πορνογραφίας, ενώ από την άλλη η νηπιαγωγός κατηγορήθηκε από τους γονείς ότι φωτογράφιζε τα παιδιά στα οποία ασελγούσε.

Πηγή: kavalapost.gr

