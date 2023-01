Ρεθύμνου

Ρέθυμνο - αιματηρό περιστατικό σε μπαρ: Προθεσμία για να απολογηθούν πήραν οι εμπλεκόμενοι

Το αιματηρό περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα της Κυριακής σε κλαμπ του Ρεθύμνου, όταν ομάδα 4 νεαρών από τον Μυλοπόταμο είχε διένεξη με εργαζόμενο του καταστήματος.



Προθεσμία για να απολογηθούν το μεσημέρι της Τρίτης, ζήτησαν και πήραν οι τρεις νεαροί οι οποίοι συμμετείχαν τα ξημερώματα της Κυριακής στην αιματηρή συμπλοκή έξω από γνωστό μπαρ, στο κέντρο της πόλης του Ρεθύμνου.

Οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση οδηγήθηκαν τη Δευτέρα στον Εισαγγελέα Ρεθύμνου, με τους δυο εξ αυτών να αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες της οπλοφορίας και της συμπλοκής, καθώς στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια με λάμες μήκους 15-20 εκατοστών.

Στο μεταξύ παραδόθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, ο 55χρονος πατέρας του αστυνομικού, ενώ συνελήφθη ένα ακόμα μέλος της οικογένειας του 26χρονου.

Ο 26χρονος τραυματίας από τη σφαίρα που δέχτηκε από αστυνομικό που ήταν στο σημείο εκτός υπηρεσίας, παραμένει νοσηλευόμενος και φρουρούμενος στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου και αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Την ίδια κατηγορία αντιμετωπίζει εξάλλου και ο 33χρονος αστυνομικός που νοσηλεύεται στο Ναυτικό Νοσοκομείο Χανίων.

Θυμίζουμε ότι το αιματηρό περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα της Κυριακής σε κλαμπ του Ρεθύμνου, όταν ομάδα 4 νεαρών από τον Μυλοπόταμο είχε διένεξη με εργαζόμενο του καταστήματος. Όταν βγήκαν τα μαχαίρια και απειλήθηκε η ζωή του του, επενέβη ο γιός του που είναι αστυνομικός, αλλά ήταν εκτός υπηρεσίας, και πυροβόλησε, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του 26χρονου.

